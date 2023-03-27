В Словакии ослабла общественная поддержка помощи Украине
Президент Словакии Чапутова: общественная поддержка помощи Украине падает в стране
Читать 1prime.ru в
БРАТИСЛАВА, 27 мар — ПРАЙМ. Большинство жителей Словакии заявили об ухудшении жизни на фоне помощи украинским беженцам, в стране слабеет общественная поддержка государственных мер помощи, сообщила президент Зузана Чапутова.
"Большинство наших граждан открыты к принятию беженцев с Украины, но большинство также думает, что их жизнь с приходом беженцев к нам ухудшилась", — отметила она.
По словам словацкого лидера, политика страны может лишиться поддержки общества.
Чапутова добавила, что с гражданами страны необходимо провести разъяснительные работы.
Беженцы с Украины в Словакии имеют право на получение специальных пособий, на конец 2022 года в стране по такой программе проживали более 25 тыс украинских граждан. Кроме этого, беженцы имеют право и на другие выплаты со стороны государства, предусмотренные для граждан Словакии. Им также не нужно получать дополнительных разрешений для работы на территории страны.
https://1prime.ru/finance/20230327/840207487.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.