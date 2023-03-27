МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Белому дому следует тратить "умопомрачительные" суммы на США, а не на Украину, считает сенатор от Республиканской партии Джош Хоули. На Украине заявили о возможности открытия фронта с Белоруссией

Политик отметил в статье для Fox News, что продолжение поддержки украинцев не отвечает американским национальным интересам. Он подчеркнул, что суммы, посылаемые Киеву, превосходят бюджеты многих штатов.

Кроме того, добавил сенатор, администрация президента Джо Байдена не контролирует расходы средств, передавая их украинским политикам, не раз уличенным в коррупции.

"США нуждаются в этих ресурсах" для решения своих проблем, поэтому отправлять их Киеву — неправильно, помогать Украине должны европейские члены НАТО", — указал Хоули.