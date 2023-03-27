МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обязаны будут заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости, следует из выписки из протокола заседания подкомиссии, опубликованной Минфином РФ. СМИ узнало, почему Запад не решается конфисковать российские активы

"…обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива", — говорится в документе.

В выписке также говорится, что компании обязаны будут добровольно направлять в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

В конце декабря прошлого года Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила условия, соблюдение которых будет, как правило, учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов.

Среди этих условий: продажа таких активов с дисконтом в размере не менее 50% от их рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников), а также наличие рассрочки платежа на 1-2 года и (или) обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от суммы осуществляемой (исполняемой) сделки (операции).