Минфин: ушедшие из России компании заплатят не менее десяти процентов от половины активов
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обязаны будут заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости, следует из выписки из протокола заседания подкомиссии, опубликованной Минфином РФ.
"…обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива", — говорится в документе.
В выписке также говорится, что компании обязаны будут добровольно направлять в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.
В конце декабря прошлого года Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила условия, соблюдение которых будет, как правило, учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов.
Среди этих условий: продажа таких активов с дисконтом в размере не менее 50% от их рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников), а также наличие рассрочки платежа на 1-2 года и (или) обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от суммы осуществляемой (исполняемой) сделки (операции).
https://1prime.ru/finance/20230327/840210395.html