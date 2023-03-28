МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Государственный долг Франции в 2022 году увеличился до 2,95 триллиона евро на фоне помощи Украине, следует из опубликованного во вторник отчета Национального института статистики Франции Insee. Госдолг Украины сократился в феврале

"Долг государственных органов в соответствии с Маастрихтским соглашением, то есть консолидированный валовой долг в номинальном выражении, увеличился на 126,4 миллиарда евро в 2022 году и достиг 2950 миллиардов евро", — сказано в документе.

Отмечается, что в процентном отношении госдолг при этом незначительно сократился — со 112,9% ВВП в конце 2021 года до 111,6% в конце 2022 года. Дефицит бюджета уменьшился с 6,5% ВВП в 2021 году до 4,7% ВВП.

В сентябре прошлого года министр-делегат по вопросам общественных счетов при минфине Франции Габриэль Атталь выступил с прогнозом, что размер госдолга преодолеет трехтриллионную отметку в течение нескольких недель. По его словам, в 2022 году обслуживание долга обошлось казне на 18 миллиардов евро дороже по сравнению с 2021 годом. В 2023 году обслуживание долга будет стоить Франции 51,7 миллиарда евро, предположил Атталь.