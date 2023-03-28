МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Стоимость жилья в РФ выросла сильнее, чем доходы населения, доступность снизилась: если в конце 2019 года в среднем на новую квартиру надо было копить 6 лет, то сейчас это уже 8 лет — при условии, что откладываться будет вся зарплата, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в ходе XXI всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России". Подключение частных домов к электричеству станет дороже

"Цены выросли не просто сами по себе, они выросли существенно выше, чем доходы населения….В итоге получается, что доступность жилья… так и не растет. То есть мы ее с одной стороны повышаем, за счет того, что ставку выгодной делаем, но вот этот вот рост стоимости, он скрадывает преимущество, которое дает снижение ставок", — сказал Данилов.

Он объяснил, что программа льготной ипотеки была антикризисной мерой, которая очень помогла, но у нее есть свои "побочки" — рост цен.

"Разъехались цены очень сильно на "первичке" и "вторичке". То есть цены на "первичке" выросли очень сильно, трудно уже объяснить тем, что на "первичке" строится более качественное жилье, потому что очевидно, наверное, что этот фактор в какой то мере присутствует, но вряд ли он как-то изменился за эти два года….Поэтому то, что вы здесь наблюдаете — это такой вот эффект действия этой "терапии", льготной программы", — добавил Данилов.

"Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, просто все откладывать,…сколько лет человеку надо откладывать, чтобы… купить квартиру? Если в конце 2019 года на "первичке" это было 6 лет, то сейчас это 8 лет. О какой доступности мы говорим?", — заключил он.