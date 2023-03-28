КИШИНЕВ, 28 мар — ПРАЙМ. Евросоюз выделил Молдавии около одного миллиарда евро для укрепления ее устойчивости, заявил в Кишиневе председатель Евросовета Шарль Мишель. Додон назвал последствия выхода Молдавии из СНГ

Председатель Евросовета прибыл во вторник в Кишинев, у него запланированы встречи с президентом Молдавии Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном. Накануне еврочиновник побывал в Бухаресте, где обсудил с лидером этой страны Клаусом Йоханнисом вопросы, связанные с предоставлением помощи Молдавии в области безопасности.

"Европейский Союз полностью солидарен с народом Молдавии, и Вы действительно не одиноки в этот сложный период. За последний год мы мобилизовали более 1 миллиарда евро для поддержки Молдавии и укрепления устойчивости страны", — сказал Мишель в ходе совместного брифинга с президентом Молдавии Майей Санду.

Еврочиновник подчеркнул, что Брюссель продолжит оказывать Молдавии различную поддержку.

"Мы готовы сделать еще больше, и на нашей последней встрече — лидеры 27 государств решили оказать еще большую поддержку и попросили Европейскую комиссию представить пакет поддержки к лету", — сказал Мишель, не уточнив какого характера будет соответствующая помощь.

Председатель Евросовета также подчеркнул, что Еврокомиссия в ближайшее время обнародует отчет о прогрессе Молдавии, Украины и Грузии на их пути к евроинтеграции. По его словам, исходя из полученных результатов, станет ясно о сроках переговоров о приеме Кишинева, Киева в Евросоюз.

"На основании этого отчета я намерен поставить вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами об их приеме в ЕС. Вероятно вопрос о начале переговоров о приеме Молдавии и Украины в Евросоюз будет рассмотрен на саммите в декабре", — отметил Мишель.