МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Банк России завершает согласование параметров вклада для малообеспеченных, пока формируется реестр таких граждан, вклад будет доступен людям с доходом ниже прожиточного минимума, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. ЦБ рекомендовал банкам обеспечить возможность отказа от подписок

"Сейчас мы завершаем согласование конкретных параметров спецвклада, механизмов обмена информацией с использованием информационных систем Минцифры и Минтруда, а также критериев получателей этой услуги. В частности, пока идет создание полного реестра малообеспеченных граждан, мы договорились с Минтрудом предоставить возможность оформления социального вклада гражданам, чей среднедушевой доход находится ниже уровня прожиточного минимума", — сообщили в Банке России.

К гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, относятся получатели единого пособия на детей, пенсионеры, которые получают социальную доплату к пенсии, а также граждане, которым оказывается государственная помощь по социальному контракту, уточнили в ЦБ.

"Основная идея такого вклада в том, что у людей с невысокими доходами появится возможность для создания подушки безопасности и на долгосрочные цели, а банки при этом получат новых клиентов", — отметили в регуляторе.

При этом концепция закона о социальном вкладе поддержана правительством (Минфином, Минцифры и Минтрудом) и представителями Государственной Думы, заключили в Банке России.