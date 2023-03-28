Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2035 году
Минфин выплатил купон по евробондам на 7,8 миллиарда рублей с погашением в 2035 году
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2035 году на 7,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году в сумме 7,8 миллиарда рублей (эквивалент 102 миллионов долларов) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", — сообщил Минфин.
"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает министерство.
Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
https://1prime.ru/finance/20230328/840220734.html
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