МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Банк России планирует доработать указание по макропруденциальным требованиям к ипотеке, следует из сообщения регулятора. ЦБ пообещал не менять условия по "околонулевой" ипотеке для заемщиков

"По итогам состоявшегося публичного обсуждения новой редакции Указания Банка России № 5782-У проект будет доработан с учетом мнения участников рынка", — говорится в сообщении.

Проект устанавливал, что банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки, в том числе в течение года после их ввода в эксплуатацию. При этом, ряд участников высказали опасения касательно технической сложности реализации такого нововведения.

В связи с этим, сообщает ЦБ, ранее предлагавшийся критерий дополнен новым. Банки смогут выбрать — считать год с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию или с даты оформления залога готового жилья по такому кредиту.

Центробанк уточняет, что перечень государственных программ поддержки ипотечного кредитования, при использовании которых могут не применяться надбавки к коэффициентам риска, дополнен льготной ипотекой. Также уточнены условия, при которых они не будут применяться — предусмотрено поэтапное повышение требований к минимальному первоначальному взносу: с 1 июня 2023 года — 20%, с 1 января 2024 года — 30%.