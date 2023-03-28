ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар — ПРАЙМ. Центральный банк Эстонии понес в прошлом году убыток от инвестиций в ценные бумаги размере 157 миллионов евро, что стало самым большим отрицательным результатом в его истории, сообщила во вторник пресс-служба банка. Госдолг Франции достиг почти трех триллионов евро

"Согласно годовому отчету центробанка за 2022 год, доходность его инвестиционных активов в прошлом году составила минус 157 миллионов евро, или —9%. Это первый случай, когда годовая доходность инвестиционных активов Банка Эстонии оказалась отрицательной", — говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что убытки были понесены и по облигациям, и по акциям, поскольку оба класса активов пострадали от масштабного падения цен. 2022 год оказался одним из самых убыточных в истории для облигаций, которые пострадали из-за резкого повышения базовых процентных ставок для борьбы с разогнавшейся инфляцией. "Исключительно резкий рост процентных ставок привел к масштабному падению курсов облигаций", — пояснил центральный банк в своем отчете.

Согласно отчету, инвестиционные активы центрального банка на конец прошлого года преимущественно состояли из высококачественных облигаций, а часть средств была также вложена в акции компаний из развитых стран. На конец года портфель облигаций составил 1,58 миллиардов евро, а портфель акций — 180 миллионов евро.

Портфель облигаций состоял из государственных облигаций США, Австралии и Великобритании. В 2022 году также были куплены канадские гособлигации, выпущенные для финансирования поддержки Украины.