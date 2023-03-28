МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ в соответствии с ранее принятым законом приостановило ограничения на инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 1 января 2024 года, следует из опубликованного на портале правовой информации постановления. Мишустин рассказал, на что тратят средства ФНБ

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий в текущем году инвестировать средства ФНБ независимо от размера их ликвидной части. Закон разрешает в 2023 году финансировать из ФНБ самоокупаемые инфраструктурные проекты и осуществлять иные инвестиции независимо от размера средств фонда, размещенных на депозитах и счетах в Банке России.

До подписания закона инвестировать средства Фонда нельзя было до достижения пороговых значений ликвидной части ФНБ — 7% и 10% ВВП. Также ограничения касались объемов инвестиций — допускались операции, не приводящие к уменьшению ликвидной части ниже 10% ВВП на конец очередного финансового года, первого и второго года планового периода.

Изменения, одобренные правительством, во исполнение закона приостанавливают действие этих норм до 1 января 2024 года.

"Приостановить до 1 января 2024 года действие пункта 1.2 постановления правительства Российской Федерации от 19 января 2008 года №18 "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния", — говорится в документе.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ранее заявил, что планируется инвестировать 2,2 триллиона средств ФНБ в приоритетные проекты: 1,7 триллиона рублей — в самоокупаемые инфраструктурные проекты, 0,5 триллиона — в антикризисные инвестиции.