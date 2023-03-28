МИНСК, 28 мар — ПРАЙМ. Делегация Росфинмониторинга посетила Комитет госконтроля Белоруссии, на встрече в том числе обсуждались информационное взаимодействие подразделений финансовых разведок двух стран и совместная борьба с выводом финансовых потоков в незаконный оборот, сообщила во вторник пресс-служба белорусского ведомства. Россия и Белоруссия договорились о единых аэронавигационных тарифах

"Делегация Росфинмониторинга с рабочим визитом посетила Комитет госконтроля (Белоруссии — ред.). В рамках визита состоялись встречи представителей российской делегации с руководством и работниками департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля", — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале белорусского ведомства.

Отмечается, что "обсуждены вопросы обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия подразделений финансовых разведок двух стран, а также возможности создаваемой информационной системы Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". "Международный центр позволит формировать новые аналитические данные, отражающие состояние и тенденции трансграничных финансовых потоков, и способствующие выявлению связанных с ними рисков в данной сфере", — подчеркивается в сообщении.

Согласно ему, в ходе визита также состоялась встреча председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова с руководителем российской делегации, первым заместителем директора Росфинмониторинга Юрием Коротким. "На встрече были определены дальнейшие шаги в рамках двухстороннего взаимодействия по объединению усилий в борьбе с преступлениями, связанными с выводом и перемещением финансовых потоков в незаконный оборот", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что визит в Белоруссию делегации Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) во главе с первым заместителем директора Юрием Коротким проходил в течение двух дней.