МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Выручка компании "Система ПБО" (основная операционная структура сети "Вкусно — и точка") за 2022 год по российским стандартам бухгалтерского учета снизилась по сравнению с 2021 годом на 2,3% — до 73,5 миллиардов рублей, сеть получила убыток в 11,3 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Россия увеличила выручку от экспорта продуктов и удобрений в 2022 году

Согласно документам, убыток от продаж в компании составил 5,4 миллиарда рублей, тогда как в 2021 году он равнялся 3,9 миллиарда рублей. Чистый убыток в 2022 году составил 11,3 миллиарда против прибыли в 2021 году более чем в 2 миллиарда рублей.

В то же время компания "ДВРП" (через которую "Вкусно — и точка" развивает сеть на Дальнем Востоке) в 2022 году получила выручку в 667,7 миллиона рублей. Рост по сравнению с 2021 годом составил 3,6%.

В пресс-службе "Вкусно — и точка" РИА Новости пояснили, с чем связан спад выручки. "Сравнение показателей 2022 года с 2021-м некорректно, так как предприятия сети не работали с середины марта до июня и постепенно переоткрывались вплоть до конца сентября. Компания много инвестировала в переоткрытие предприятий, кроме того, не сразу были перезапущены все позиции меню и сервисы — к примеру, доставка", — указали в компании.

"Результаты января и февраля этого года выше, чем соответствующих месяцев 2022-го. Что касается марта, то сравнивать показатели можно только с 2021 годом, за этот месяц "Вкусно — и точка" также показывает результаты выше, чем были у ушедшего бренда", — добавили там.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Первый ресторан под новым брендом открылся в Москве 12 июня 2022 года.