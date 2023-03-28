МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Канада закрепит на неопределенный срок отказ от режима наибольшего благоприятствования в отношении импорта из России и Белоруссии, следует из проекта бюджета страны. Назван ключевой "морской" импортер российской нефти

"Бюджет на 2023 год предполагает поправки в таможенный тариф, чтобы на неопределенный срок продлить отказ от тарифов на российский и белорусский импорт из преференций стран наибольшего благоприятствования", — указано в описании проекта бюджета.

В марте 2022 года Канада лишила Россию и Белоруссию режима наибольшего благоприятствования в торговле и приняла решение будет облагать экспорт из обоих государств тарифом в 35%.

Страна также предоставит Украине кредит в 2,45 миллиарда канадских долларов. Средства, как уточняется, будут предоставлены в рамках "Администрируемого счета для Украины" МВФ, куда собрано около 2,8 миллиарда долларов США от Канады и международных партнеров.