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2023
https://1prime.ru/finance/20230329/840229675.html
Путин назвал компании, которые должна поддерживать финсистема России
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Российская финансовая система должна поспособствовать поддержке бизнеса, который занимает ниши ушедших компаний, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства в среду... ПРАЙМ, 29.03.2023
финансы, бизнес, новости, владимир путин, финансы, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российская финансовая система должна поспособствовать поддержке бизнеса, который занимает ниши ушедших компаний, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства в среду провел совещание с членами правительства.
"Наша финансовая система должна играть большую роль в обеспечении потребностей экспортёров. И нужно заместить ушедшие западные институты, которые работали в этой нише", — отметил глава государства.
По его словам, финансовая система недостаточно активно применяет инструменты акционерного и мезонинного финансирования. Путин подчеркнул, что для реализации этой цели необходимо больше ресурсов.