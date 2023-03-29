МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российская финансовая система должна поспособствовать поддержке бизнеса, который занимает ниши ушедших компаний, заявил президент страны Владимир Путин. Опрос показал, сколько компаний в России повысили зарплаты в 2023 году

Глава государства в среду провел совещание с членами правительства.

"Наша финансовая система должна играть большую роль в обеспечении потребностей экспортёров. И нужно заместить ушедшие западные институты, которые работали в этой нише", — отметил глава государства.

По его словам, финансовая система недостаточно активно применяет инструменты акционерного и мезонинного финансирования. Путин подчеркнул, что для реализации этой цели необходимо больше ресурсов.