Белоусов призвал российские компании раскрывать финотчетность
Белоусов: нужно возобновлять раскрытие финотчетности на российском фондовом рынке
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Необходимо постепенно возобновлять раскрытие финансовой отчетности эмитентов для увеличения привлекательности фондового рынка России, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Предлагается частично, очень аккуратно возобновить раскрытие информации эмитентами ценных бумаг, ограниченное в связи с санкционным давлением… Необходимо сформировать четкий и понятный перечень информации, который не навредит компаниям, но при этом позволит инвесторам принимать решения об инвестировании в активы данных компаний", — сказал Белоусов.
https://1prime.ru/finance/20230329/840229743.html
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