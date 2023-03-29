МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Необходимо постепенно возобновлять раскрытие финансовой отчетности эмитентов для увеличения привлекательности фондового рынка России, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. В Госдуме одобрили отмену аудита финотчетности инвестсоветников

"Предлагается частично, очень аккуратно возобновить раскрытие информации эмитентами ценных бумаг, ограниченное в связи с санкционным давлением… Необходимо сформировать четкий и понятный перечень информации, который не навредит компаниям, но при этом позволит инвесторам принимать решения об инвестировании в активы данных компаний", — сказал Белоусов.