МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство России разработало пять направлений для достижения финансового суверенитета страны, в их числе — увеличение предложения длинных денег, укрепление доверия инвесторов к финрынку РФ и использование цифровых финансовых активов, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Путин призвал обеспечить экономический суверенитет России

"Достижение финансового суверенитета — одна из шести ключевых задач по достижению национальных целей на период до 2030 года. По сути, речь идет о самодостаточности российского финансового рынка с точки зрения как обеспеченности длинными финансовыми ресурсами, так и наличия исчерпывающих условий их конвертации в инвестиции в реальный сектор экономики", — сказал Белоусов в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

"Вчера под руководством Михаила Владимировича Мишустина провели стратегическую сессию, где детально рассмотрели способы решения этих проблем и соответствующие целевые показатели на 25-й и 30-й годы. Наметили пять ключевых направлений", — сообщил первый вице-премьер.

Первое направление — это увеличение предложения длинных денег, как физлиц, так и компаний. Второе — укрепление доверия инвесторов к российскому финансовому рынку. Третьим направлением Белоусов назвал расширение линейки инструментов инвестирования, чтобы "снизить инвестиционные риски, и повысить гибкость принятия инвестиционных решений".

Четвертое — интеграция российского финансового рынка и финансовых рынков дружественных стран, в том числе с помощью привлечения инвесторов из этих стран. "Это крайне важное направление, поскольку ни один финансовый рынок национальный, в том числе и российский, не может развивается полностью изолированно", — подчеркнул Белоусов.

"И пятое — использование цифровых финансовых активов, цифровых финансовых платформ", — заключил он.