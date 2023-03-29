МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Влияние США относительно международной помощи острее всего чувствует Украина, заявила министр финансов страны Дженет Йеллен. Пушков рассказал, как Байдену "не до смеха" из-за сближения России и Китая

Конгресс США с 2022 года выделил Киеву более 113 миллиардов долларов, чем вызвал возмущение республиканской партии.

"Возможно, нет места, где наше влияние чувствуется более остро, чем в Киеве", — сказала чиновница на слушаниях в конгрессе. Ее слова приводит агентство Bloomberg.

Йеллен добавила, что предложения президента Джо Байдена по расходам на финансовую поддержку мира поспособствуют усилению позиций США на глобальной арене.