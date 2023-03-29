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2023
https://1prime.ru/finance/20230329/840230812.html
Финансовое влияние США острее всего чувствует Украина, заявила Йеллен
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Влияние США относительно международной помощи острее всего чувствует Украина, заявила министр финансов страны Дженет Йеллен. Конгресс США с 2022 года выделил Киеву более 113... ПРАЙМ, 29.03.2023
финансы, новости, сша, украина, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Влияние США относительно международной помощи острее всего чувствует Украина, заявила министр финансов страны Дженет Йеллен.
Конгресс США с 2022 года выделил Киеву более 113 миллиардов долларов, чем вызвал возмущение республиканской партии.
"Возможно, нет места, где наше влияние чувствуется более остро, чем в Киеве", — сказала чиновница на слушаниях в конгрессе. Ее слова приводит агентство Bloomberg.
Йеллен добавила, что предложения президента Джо Байдена по расходам на финансовую поддержку мира поспособствуют усилению позиций США на глобальной арене.