Социологи раскрыли мнение американцев о растратах Белого дома
Опрос NORC: большинство американцев считают траты США на другие страны чрезмерными
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ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. Более половины жителей США считают чрезмерными растраты Белого дома на помощь другим странам, следует из результатов соцопроса Associated Press и исследовательского центра NORC.
В опросе с 6 по 20 марта участвовал 1081 американец.
Отмечается, что 69 процентов респондентов считают, что Вашингтон тратит слишком много средств на поддержку других государств. При этом 60 процентов уверены, что расходы страны в целом слишком большие.
Опрос также показывает, что значительная часть участников назвала расходы на здравоохранение, образование и защиту границ страны недостаточными.
https://1prime.ru/finance/20230329/840232176.html
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