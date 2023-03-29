ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. Более половины жителей США считают чрезмерными растраты Белого дома на помощь другим странам, следует из результатов соцопроса Associated Press и исследовательского центра NORC. Йеллен сказала, где острее всего чувствуется финансовое влияние США

В опросе с 6 по 20 марта участвовал 1081 американец.

Отмечается, что 69 процентов респондентов считают, что Вашингтон тратит слишком много средств на поддержку других государств. При этом 60 процентов уверены, что расходы страны в целом слишком большие.

Опрос также показывает, что значительная часть участников назвала расходы на здравоохранение, образование и защиту границ страны недостаточными.