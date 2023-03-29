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2023-03-29T17:51:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230329/840232329.html
Трафик системы передачи финсообщений ЦБ вырос более чем втрое
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Трафик Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России в 2022 году вырос более чем втрое, говорится в годовом отчете регулятора за 2022 год. "По сравнению с 2021 годом... ПРАЙМ, 29.03.2023
финансы, новости, банк россии, спфс, swift
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Трафик Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России в 2022 году вырос более чем втрое, говорится в годовом отчете регулятора за 2022 год.
"По сравнению с 2021 годом трафик СПФС вырос более чем в три раза", — сказано в документе.