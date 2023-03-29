МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Трафик Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России в 2022 году вырос более чем втрое, говорится в годовом отчете регулятора за 2022 год. Попавший под санкции банк "Приморье" возобновил переводы в Таиланд по SWIFT

"По сравнению с 2021 годом трафик СПФС вырос более чем в три раза", — сказано в документе.