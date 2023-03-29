МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российские банки за март — декабрь 2022 года провели реструктуризацию почти одного миллиона кредитов граждан на общую сумму 455 миллиардов рублей, говорится в годовом отчете Банка России за 2022 год. Сбербанк назвал объем реструктуризированных корпоративных кредитов за год

"Всего за март — декабрь 2022 года проведена реструктуризация: 982,5 тысячи кредитных договоров (без учета кредитных каникул военнослужащих) физических лиц на общую сумму 455,4 миллиарда рублей, в том числе по собственным программам банков — 863,7 тысячи на 382,1 миллиарда рублей", — сказано в докладе.

Кроме того, за этот период была проведена реструктуризация 80,4 тысячи кредитов субъектов МСП на сумму 1,1628 триллиона рублей, в том числе по собственным программам банков — 25,1 тысячи на сумму 694,8 миллиарда рублей.

Регулятор вел постоянный мониторинг информирования граждан и бизнеса о возможности получить кредитные каникулы, проверял обоснованность отказов кредиторов в предоставлении льготного периода. При выявлении нарушений принимались меры по защите прав заемщиков.