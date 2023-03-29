2023-03-29T18:10:36+03:00

2023-03-29T18:10:36+03:00

2023-03-29T18:10:36+03:00

2023

https://1prime.ru/finance/20230329/840232586.html

Вывод средств за рубеж по подозрительным основаниям снизился в 2022 году

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ОБЪЕМ ВЫВОДА СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ ЧЕРЕЗ БАНКИ РФ ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ СОКРАТИЛСЯ НА 16%, ДО 36 МЛРД РУБ — ОТЧЕТ ЦБ Новость дополняется ПРАЙМ, 29.03.2023

финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60