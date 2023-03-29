МОСКВА,Ю 29 мар — ПРАЙМ. ОБЪЕМ ВЫВОДА СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ ЧЕРЕЗ БАНКИ РФ ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ СОКРАТИЛСЯ НА 16%, ДО 36 МЛРД РУБ — ОТЧЕТ ЦБ

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