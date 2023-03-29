МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российские банки за счет работы антиотмывочной платформы Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК) в 2022 году не дали вывести в теневой оборот около 30 миллиардов рублей, говорится в годовом отчете ЦБ. Названо число дней, нужное банку на расследование мошеннического перевода

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЗСК в полном объеме заработала с 1 июля 2022 года.

"Первые итоги работы Платформы ЗСК свидетельствуют о том, что кредитные организации стали отказывать в проведении операций клиентам с низким уровнем риска реже, а клиентам с высоким уровнем риска – значительно чаще. Таким образом, в 2022 году кредитные организации предотвратили вывод около 30 миллиардов рублей в теневой сектор экономики", — говорится в отчете.

Количество отказов в проведении операций клиентам с высоким уровнем риска увеличилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом, указывается там же.

По состоянию на 31 декабря из 7 миллионов российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 98% отнесены к низкому уровню риска, 1,1% – к среднему, 0,9% – к высокому.

При этом ЦБ указывает, что по состоянию на 14 марта 2023 года, банки применили ограничительные меры к 90 тысячам клиентов высокорисковых клиентов.