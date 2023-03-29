МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Количество банкнот в обращении в прошлом году увеличилось на 0,6 миллиарда листов, а количество монеты — на 1 миллиард кружков, говорится в годовом отчете Банка России за 2022 год. Банкноты в пять и десять рублей уже входят в обращение, заявил ЦБ

"За 2022 год количество банкнот в обращении увеличилось на 0,6 миллиарда листов, количество монеты (без учета монеты из драгоценных металлов) – на 1 миллиард кружков", — привел данные регулятор.

Всего в 2022 году выпуск наличных денег в обращение составил 2,3 триллиона рублей (рост на 16,3% по сравнению с 2021 годом), в том числе 2,297 триллиона рублей – банкноты, 4,1 миллиарда рублей – монета.

По состоянию на начало 2023 года в обращении находилось денежных знаков Банка России, включая монету из драгоценных металлов, на сумму 16,392,3 триллиона рублей, в том числе банкнот – на сумму 16,269,1 триллиона рублей (7,4 миллиарда листов), монеты – на сумму 122,7 миллиарда рублей (71,3 миллиарда кружков). В общей сумме наличных денег банкноты составили 99,2%, монета – 0,8%, в общем количестве денежных знаков банкноты составили 9,4%, монета – 90,6%.

В купюрном составе наличной денежной массы удельный вес банкнот номиналом 5000 рублей увеличился за отчетный период с 82,0 до 84,0%. Одновременно сократились доля банкнот номиналом 2000 рублей (с 4,5 до 4,2%) и доля банкнот 1000 рублей (с 10,6 до 9,1%). Удельные веса банкнот номиналом 500, 200, 100, 50, 10 и 5 рублей остались практически на уровне 2021 года.