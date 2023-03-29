МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов (ПИФов) выросла за прошлый год на 7,4%, чуть превысив 7,66 триллиона рублей, говорится в годовом отчете Банка России. ЦБ ликвидирует банк непрофильных активов в 2027 году

"За 2022 год общая стоимость чистых активов (СЧА) ПИФ увеличилась на 7,4%, до 7660,5 миллиарда рублей (7129,9 миллиарда рублей на конец 2021 года)", — сообщается там же.

"Реализовавшиеся инфраструктурные риски, а также высокая рыночная волатильность в первой половине года привели к сокращению стоимости чистых активов ПИФ и оттокам средств из розничных фондов. Вместе с этим к концу года, наоборот, наблюдался значительный приток средств в отрасль, а также восстановление положительной доходности. Основным источником притока стали закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Интерес к паям ЗПИФ растет в том числе среди инвесторов – физических лиц", — объясняет ЦБ.

Крупнейшим по активам типом ПИФов, как и ранее, стали закрытые фонды, которые ориентированы на работу с юридическими лицами и крупными частными инвесторами. СЧА этих фондов на конец года составила почти 6,877 триллиона рублей, или 89,8% от общей величины СЧА ПИФов. В том числе на конец года СЧА закрытых ПИФов для квалифицированных инвесторов была равна 6,417,2 триллиона рублей, неквалифицированных – 459,6 миллиарда.

За год СЧА закрытых ПИФов для квалифицированных инвесторов увеличилась на 17,1%, а для неквалифицированных – на 9,8%. Остальные типы фондов продемонстрировали отрицательную динамику СЧА: для неквалифицированных инвесторов – открытые фонды (-36,9%), биржевые фонды (-33,5%), интервальные фонды (-25,6%); для квалифицированных инвесторов – интервальные фонды (-38,8%), уточняется в обзоре.

На конец года общее количество инвесторов ПИФов составило 9,261 миллиона (+6% за год). При этом наибольшее количество инвесторов в прошлом году пришло в биржевые (+330,7 тысячи пайщиков, или +5,9%) и открытые фонды (+165,1 тысячи пайщиков, или +8,6%). В то же время наибольший относительный прирост наблюдался в сегменте закрытых ПИФов: для квалифицированных инвесторов он составил 13% (+2,2 тысячи пайщиков), для неквалифицированных 28,6% (+28,5 тысячи пайщиков), отмечается там же.