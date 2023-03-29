МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Участники финансового рынка в России эмитировали 19 выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму 728 миллионов рублей в прошлом году, говорится в отчете ЦБ. Банк России предложит меры по защите инвесторов в ЦФА

"В 2022 году состоялось 19 выпусков ЦФА на сумму 728 миллионов рублей, эмитентами которых выступили 11 компаний из различных сфер экономики – машиностроение, металлургия, финансы (лизинг, факторинг). Все реализованные выпуски предусматривали денежные требования, в том числе привязанные к котировкам стоимости драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, родий, иридий и рутений) и к курсу иностранной валюты (китайский юань)", — уточняется в отчете.

В нем также отмечается, что в качестве инвесторов в данный класс активов в информационных системах было зарегистрировано 218 пользователей, 202 из которых — физические лица. А в четвертом квартале прошлого года на вторичном рынке впервые состоялись сделки с ЦФА с участием физических лиц на платформах их операторов.

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.