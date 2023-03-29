МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в январе 2023 года выросли на 0,6% в годовом выражении как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. Голикова раскрыла рост зарплат в России за пять лет

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

В январе 2023 года по сравнению с декабрем прошлого года реальные зарплаты снизились на 29,1%.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе составила 63 260 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 12,4%.