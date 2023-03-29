2023-03-29T19:27:43+03:00
2023-03-29T19:27:43+03:00
2023-03-29T19:27:43+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230329/840233855.html
Реальные зарплаты в России выросли на 0,6 процента
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Реальные зарплаты в России в январе 2023 года выросли на 0,6% в годовом выражении как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата — средняя... ПРАЙМ, 29.03.2023
финансы, новости, росстат, зарплаты, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/05/832490513.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/05/832490513.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/05/832490512.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/05/832490512.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/05/832490500.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/05/832490500.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230329/840229358.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в январе 2023 года выросли на 0,6% в годовом выражении как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В январе 2023 года по сравнению с декабрем прошлого года реальные зарплаты снизились на 29,1%.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе составила 63 260 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 12,4%.