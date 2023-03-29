МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Инвестиционный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2022 года составил 4,797 триллиона рублей, говорится в годовом отчете Банка России. Россиянам напомнили о повышении пенсий в апреле

Портфель пенсионных накоплений НПФ составил 3,114 триллиона рублей, портфель пенсионных резервов – 1,683 триллиона рублей. Суммарный объем активов НПФ по итогам 2022 года составил 5,044 триллиона рублей (+4,3% за год), капитал НПФ – 732,3 миллиарда рублей, чистая прибыль – 228,7 миллиарда рублей.

Количество участников добровольной пенсионной системы по итогам 2022 года составляло 6,2 миллиона человек (+0,7% за год), из которых 1,5 миллиона человек (на 1,4% меньше, чем годом ранее) являлись получателями негосударственной пенсии. Объем пенсионных выплат по негосударственному пенсионному обеспечению за отчетный период составил 78,3 миллиарда рублей (на 2,7% больше, чем в предыдущем году).

Количество застрахованных лиц, формирующих свои накопления в фондах, по итогам 2022 года снизилось на 0,7%, до 36,6 миллиона человек, из них 597,1 тысячи человек получали пенсию в течение отчетного периода (на 21,9% больше, чем годом ранее). Объем пенсионных выплат по обязательному пенсионному страхованию увеличился за год на 92,9% и составил 33,4 миллиарда рублей. Как и годом ранее, основная доля пенсий приходилась на единовременные выплаты (94,4%, или 31,5 миллиарда рублей).

Количество действующих негосударственных пенсионных фондов за 2022 год уменьшилось на две единицы в связи с аннулированием лицензий НПФ по заявлению о добровольном отказе от лицензии, и по состоянию на начало 2023 года их количество составило 39 фондов. Из них 28 НПФ являлись участниками системы гарантирования прав застрахованных лиц и осуществляли деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Объем денежных средств, привлеченных на рынке инвестиционных платформ (краудфандинга) в прошлом году, в полтора раза превысил показатель 2021 года и достиг 20,4 миллиарда рублей, следует из отчета ЦБ за 2022 год.

"В 2022 году продолжилось активное развитие рынка инвестиционных платформ (краудфандинг). За год количество операторов инвестиционных платформ увеличилось с 50 до 64 организаций. Объем денежных средств, привлеченных на рынке инвестиционных платформ, в 2022 году составил 20,4 миллиарда рублей, превысив в 1,5 раза аналогичный показатель 2021 года", — уточняется в отчете.

При этом, как отмечает Банк России, активно развивался сегмент краудинвестинга, где объем привлеченных средств превысил показатель годом ранее на 60% и составил 7,59 миллиарда рублей.

На конец года на инвестиционных платформах было зарегистрировано 54 629 инвесторов и 60 522 заемщика, также говорится в отчете.

"Инвесторами выступали преимущественно физические лица (97% от общего количества активных инвесторов), заемщиками — субъекты МСП (осуществляющие оптовую, розничную торговлю, операции с недвижимым имуществом и другое), на долю которых пришлось порядка 70% денежных средств, привлекаемых через платформы", — объяснил ЦБ.