ВАШИНГТОН, 29 мар – ПРАЙМ. Вашингтон планирует потратить на продвижение демократии в мире в 2022-2024 фингодах 9,5 миллиарда долларов, заявили в Белом доме. Социологи раскрыли мнение американцев о растратах Белого дома

"В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты инвестировали и намерены направить приблизительно 9,5 миллиарда долларов… на поддержку демократии, прав человека и правильное управление по всему миру", — сказано в заявлении..

Американский лидер Джо Байден в ходе "Саммита за демократию" сообщил, что Вашингтон вложит 690 миллионов долларов в обновление демократии.

США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально проводят второй "Саммит за демократию" для 120 избранных государств. Как сообщил ранее госдепартамент США, мероприятие будет включать выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества.