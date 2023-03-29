Расходы США на продвижение демократии составит 9,5 миллиарда долларов в 2022 — 2024 годах
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ВАШИНГТОН, 29 мар – ПРАЙМ. Вашингтон планирует потратить на продвижение демократии в мире в 2022-2024 фингодах 9,5 миллиарда долларов, заявили в Белом доме.
"В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты инвестировали и намерены направить приблизительно 9,5 миллиарда долларов… на поддержку демократии, прав человека и правильное управление по всему миру", — сказано в заявлении..
Американский лидер Джо Байден в ходе "Саммита за демократию" сообщил, что Вашингтон вложит 690 миллионов долларов в обновление демократии.
США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально проводят второй "Саммит за демократию" для 120 избранных государств. Как сообщил ранее госдепартамент США, мероприятие будет включать выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества.
https://1prime.ru/finance/20230329/840234342.html
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