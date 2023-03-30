МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российские банки с помощью антиотмывочной платформы Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) за последние несколько месяцев не дали вывести в тень более 50 миллиардов рублей, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. ЦБ хочет разрешить некоторым банкам работать с бумагами любой биржи

Эта антиотмывочная платформа заработала с 1 июля. Через него банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Сервис работает по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.

"За последние несколько месяцев в результате реализации процедур внутреннего противолегализационного контроля с использованием информации из платформы "Знай своего клиента" кредитным организациям удалось предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей", — сказал Ясинский, выступая на конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов".

Также, по его словам, за время функционирования платформы количество отказов в проведении операций для "зеленых" клиентов уменьшилось более чем на 30%, при этом в отношении клиентов высокого уровня риска количество отказов увеличилось в четыре раза.

Накануне ЦБ обнародовал свой годовой отчет, согласно которому в 2022 году кредитные организации с помощью ЗСК предотвратили вывод в теневой сектор экономики около 30 миллиардов рублей.