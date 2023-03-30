МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам февраля выросла до уровня марта 2022 года — 8,05%, а средний срок максимально приблизился к 24 годам, следует из данных ЦБ. Путин попросил не затягивать внедрение промышленной ипотеки

Так, за февраль ставка выросла на 0,19 процентного пункта — до 8,05% годовых, при этом с начала года показатель подскочил на 1,4 процентного пункта.

Одновременно увеличивается средний срок, на который выдается ипотечный кредит. В прошлом месяце он вырос на 2,6 месяца и достиг рекордных 287,5 месяца, или 23 года и 11,5 месяца.