2023-03-30T13:48:05+03:00
2023-03-30T13:48:05+03:00
2023-03-30T13:48:05+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230330/840242238.html
Средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила восемь процентов
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Средняя ставка по ипотеке в России по итогам февраля выросла до уровня марта 2022 года — 8,05%, а средний срок максимально приблизился к 24 годам, следует из данных ЦБ. Так, за... ПРАЙМ, 30.03.2023
банки, финансы, новости, ипотека, россия, ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам февраля выросла до уровня марта 2022 года — 8,05%, а средний срок максимально приблизился к 24 годам, следует из данных ЦБ.
Так, за февраль ставка выросла на 0,19 процентного пункта — до 8,05% годовых, при этом с начала года показатель подскочил на 1,4 процентного пункта.
Одновременно увеличивается средний срок, на который выдается ипотечный кредит. В прошлом месяце он вырос на 2,6 месяца и достиг рекордных 287,5 месяца, или 23 года и 11,5 месяца.