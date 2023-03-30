МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Портфель ипотечного кредитования в России впервые превысил 14 триллионов рублей: по итогам февраля он вырос на 1,558%, до 14,13 триллиона рублей, свидетельствуют данные ЦБ РФ. Внешний долг России упал до 15-летнего минимума в 2022 году

При этом, количество выданной ипотеки в феврале выросло в 1,5 раза — до 114,6 тысячи ссуд на общую сумму 422,39 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам в феврале выросла до 57,259 миллиарда рублей с 56,392 миллиарда рублей в январе.