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2023
https://1prime.ru/finance/20230330/840242338.html
Долги россиян по ипотеке впервые превысили 57 миллиардов рублей
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Портфель ипотечного кредитования в России впервые превысил 14 триллионов рублей: по итогам февраля он вырос на 1,558%, до 14,13 триллиона рублей, свидетельствуют данные ЦБ РФ. При... ПРАЙМ, 30.03.2023
банки, финансы, новости, россия, долги, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Портфель ипотечного кредитования в России впервые превысил 14 триллионов рублей: по итогам февраля он вырос на 1,558%, до 14,13 триллиона рублей, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
При этом, количество выданной ипотеки в феврале выросло в 1,5 раза — до 114,6 тысячи ссуд на общую сумму 422,39 миллиарда рублей.
Просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам в феврале выросла до 57,259 миллиарда рублей с 56,392 миллиарда рублей в январе.