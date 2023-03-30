МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Правительство России профинансирует организацию профессионального обучения и переквалификации россиян, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. "Ростех" может привлечь к труду осужденных, сообщил источник

Председатель правительство отметил на совещании кабмина, что Роструду планируется предоставить более 2,5 миллиардов рублей для "грантов организациям, которые подготовят нужных специалистов. Средства, по его словам, распределит Институт развития профессионального образования, будущий оператор в данной области вместе с Академией народного хозяйства и государственной службы и Томским государственным университетом.

Мишустин добавил, что правительство надеется помочь "более 46 тысячам наших граждан пройти нужное обучение, в том числе по таким специальностям, как воспитатели дошкольных учреждений, ремонтники, строители, работники легкой промышленности".