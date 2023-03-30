МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Количество доступных торговых точек, которые оказывают услугу по снятию наличных на кассе с одновременным совершением покупки, за прошлый год выросло на 165,8% — до 25 тысяч единиц, следует из данных Банка России. Россияне все реже снимают наличные с банковских карт

В настоящее время услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах предоставляют ряд российских банков. Условия предоставления услуги у всех одинаковые: снять за один раз можно до 5 тысяч рублей, обязательное условие — совершение покупки.

"Наибольший рост – 165,8% (до 25 тысяч единиц) наблюдается у количества (торгово-сервисных — ред.) точек, где предоставляется сервис "наличные на кассе" – предоставления держателям платежных карт услуг по выдаче наличных денег в организациях торговли (услуг) – банковских платежных агентах с использованием POS-терминалов", — привел данные регулятор.

В материалах ЦБ также отмечается, что всего в России на конец 2022 года насчитывалось около 5,4 миллиона точек обслуживания потребителей финансовых услуг в различных форматах (прирост по сравнению с 2021 годом составил 7,5%).

"В дальнейшем Банк России совместно с кредитными организациями продолжит работу, направленную на развитие инфраструктуры предоставления финансовых услуг в новых форматах и расширение набора финансовых продуктов и услуг, доступных потребителю через облегченные форматы присутствия, что в свою очередь позволит удовлетворить его растущую потребность в достижении различных финансовых целей, а возможность получить услуги надлежащего качества позволит сформировать и укрепить доверие к легальным финансовым институтам", — добавил регулятор.