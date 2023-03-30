МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. На программу льготного агролизинга для новых регионов выделено два миллиарда рублей, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Эксперты рассказали о состоянии рынка лизинга в России

"На программу льготного агролизинга выделен бюджет в размере двух миллиардов рублей для новых субъектов Российской Федерации, что позволит аграриям закупить более 100 единиц техники. Согласно документу, для наших сельхозпроизводителей будет предусмотрен лизинг с нулевым авансом и минимальным пакетом финансовых документов на срок до восьми лет, с отсрочкой платежа по основному договору до 1 октября 2024 года", — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, льготная программа, направленная на поддержку отрасли, начнет действовать в Запорожской области уже в ближайшее время. Благодаря этой мере поддержки, отметил врио губернатора, удастся в короткие сроки и на выгодных условиях модернизировать автопарк сельхозпредприятий области. Подать заявки руководителям предприятий в министерство АПК ЛНР необходимо до 1 июля 2023 года.