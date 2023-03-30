МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Великобритания ужесточила правила использования лицами под санкциями замороженных средств для оплаты судебных разбирательств, чтобы избежать повторения споров, подобных делу российского бизнесмена Евгения Пригожина против основателя Bellingcat* Элиота Хиггинса, сообщает газета Guardian. В Великобритании не повысят пенсионный возраст раньше срока

В конце января члены Лейбористской партии направили в Минфин Британии письмо с вопросами о том, как министерство позволило российскому бизнесмену и основателю группы "Вагнер" Евгению Пригожину, находящемуся под санкциями Британии, оплачивать британских юристов для разбирательства по иску против Хиггинса. В ответ на это британский Минфин пообещал пересмотреть правила оплаты судебных издержек лицами, находящимися под санкциями.

"В большинстве случаев использование замороженных средств для оплаты услуг профессиональных юристов по делам о клевете является нецелевым использованием средств и во многих случаях противоречит общественным интересам. Хотя каждое отдельное заявление по-прежнему рассматривается в индивидуальном порядке… управление по осуществлению финансовых санкций страны (OFSI) в будущем будет исходить из того, что в оплате юридических услуг, связанных с клеветой и чем-то подобным, будет отказано", — приводит издание слова заместителя главы минфина Джоанны Пенн.

* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.