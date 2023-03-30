КАИР, 30 мар — ПРАЙМ. Центральный банк Египта поднял ключевую ставку на два процентных пункта, говорится в заявлении учреждения. Банк Англии повысил учетную ставку

"Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Египта в ходе заседания в четверг, 30 марта, принял решение поднять ставки по однодневным кредитам и депозитам и ставку по основным операциям на 200 базисных пунктов – до 18,25%, 19,25% и 18,75% соответственно", — сообщил Центробанк Египта.

В декабре 2022 года Центробанк Египта в попытках остановить падение национальной валюты поднял ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 16,75%. До этого, в минувшем марте, регулятор впервые с 2020 года поднял показатель ключевой ставки до 9,75%. С марта 2021 года египетский фунт по отношению к доллару ослаб практически в два раза. В декабре 2022 года показатель годовой инфляции в Египте составил 21,9%, это рекорд впервые с 2017 года.

Ранее ЦБ Египта заявлял, что, несмотря на мнение многих иностранных банков о возможности достижения пика инфляции в ближайшее время, в силе остаются ряд факторов, существенно сказывающихся на общей экономической ситуации – среди них ожидаемое замедление темпов мировой экономики, коронавирусные меры в Китае, перебои в цепочках поставок продовольствия, украинский кризис.