МЕХИКО, 30 мар — ПРАЙМ. Совет управляющих Банка Колумбии повысил ключевую ставку до 13% из-за снижающейся инфляции и повышения прогнозов роста экономики, сообщил регулятор. Центробанк Египта повысил ключевую ставку

"Совет директоров Банка Республики единогласно принял решение увеличить процентную ставку денежно-кредитной политики на 25 базисных пунктов, доведя ее до 13%", — говорится в заявлении на сайте банка.

В последний раз, согласно статистике, базовая ставка в Колумбии поднималась так высоко более 23 лет назад — в декабре 1999 года. С сентября 2021 года, когда она составляла 1,75%, регулятор поднимал ее двенадцать раз.

Эксперты банка отметили, что продуктовая инфляция в Колумбии с начала года показывает снижение и приближается к своему потолку. В декабре она находилась на уровне 27,8%, в феврале составила уже 24,1%, в этом году ожидается дальнейший спад. Прогнозы годового уровня общей инфляции снизились с 7,7 до 7,2%. Технические специалисты регулятора в связи с этим повысили прогноз роста национального ВВП с 0,2 до 0,84% по итогам 2023 года.

В отношении дальнейших изменений ключевой ставки правление ЦБ Колумбии, которое ориентируется на целевой уровень инфляции 3%, вновь не сделало никаких прогнозов — "решение будет зависеть от новой доступной информации".