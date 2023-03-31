МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Банк России на фоне жалоб потребителей финуслуг дал банкам разъяснения по кредитам участников специальной военной операции (СВО). Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум

"В связи с поступающими в Банк России жалобами потребителей финансовых услуг в отношении отказов и (или) затягивании кредиторами сроков прекращения обязательств военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее – НИС)… Банк России сообщает следующее… В случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции… обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются", — говорится в документе.

Кроме того, обязательства военнослужащего по кредиту будут прекращены, если он погиб уже после своего участия в СВО, но от увечий или заболеваний, полученных в ходе нее, или был объявлен судом умершим. Кроме того такая мера распространяется на участников СВО, признанных инвалидами первой группы.

В прошлом году был принят закон, который предоставляет мобилизованным гражданам, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Кроме того, согласно этому закону, обязательства по кредитам и займам лиц, которые погибли в ходе СВО, либо умерли из-за полученных на ней ранений, или получили первую группу инвалидности, будут прекращены. В этом случае также прекращаются и обязательства по соответствующим кредитам и займам, взятым членами семей таких лиц. Предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны и ни на кого перекладываться не будут.