ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар — ПРАЙМ. Житель Екатеринбурга за три дня получил 4444 звонка от микрокредитной организации, в которой он оформил заем, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Центробанк назвал количество должников среди россиян

Согласно информации, звонки длились 0 минут и поступали каждые несколько секунд. Таким образом организация хотела потребовать возврата просроченной задолженности.

Кроме того, кредитор в ночное время направлял должнику электронные сообщения, скрывая информацию об отправителе, что также противоречит законам.

Россиянин пожаловался приставам на действия кредитора. Действия организации сочли психологическим давлением, гендиректора компании оштрафовали на 20 тысяч рублей, отмечается в сообщении.