Россиянин получил 4444 звонка от микрозаймов за три дня
Житель Екатеринбурга получил за три дня 4444 звонка от МФО с требованием возврата долга
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар — ПРАЙМ. Житель Екатеринбурга за три дня получил 4444 звонка от микрокредитной организации, в которой он оформил заем, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Согласно информации, звонки длились 0 минут и поступали каждые несколько секунд. Таким образом организация хотела потребовать возврата просроченной задолженности.
Кроме того, кредитор в ночное время направлял должнику электронные сообщения, скрывая информацию об отправителе, что также противоречит законам.
Россиянин пожаловался приставам на действия кредитора. Действия организации сочли психологическим давлением, гендиректора компании оштрафовали на 20 тысяч рублей, отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20230331/840257074.html
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