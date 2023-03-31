МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Банк России продлил еще на полгода до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж, говорится в сообщении регулятора. Финансист объяснила, что "нельзя просить" у банков

"Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2023 года", — сообщил Центробанк.

Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. ЦБ дал банкам разъяснения по кредитам участников СВО

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Ограничения по выводу денег за рубеж продлеваются не впервые, в прошлый раз регулятор принимал такое решение в конце сентября прошлого года. Тогда они также продлевались на шесть месяцев. Кроме того, регулятор несколько раз пересматривал пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц в течение календарного месяца.