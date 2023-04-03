АНКАРА, 3 апр — ПРАЙМ. Темпы роста потребительских цен в Турции в марте замедлились до 50,51% в годовом выражении с 55,2% в феврале, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat). Агентство S&P ухудшило прогноз кредитного рейтинга Турции

"Инфляция в марте составила 50,51 процента в годовом исчислении", — сообщило ведомство.

В свою очередь независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель в марте составил 112,51%.

ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.