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2023
https://1prime.ru/finance/20230403/840268057.html
Годовая инфляция в Турции замедлилась в марте
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. Темпы роста потребительских цен в Турции в марте замедлились до 50,51% в годовом выражении с 55,2% в феврале, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat)... ПРАЙМ, 03.04.2023
финансы, экономика, новости, турция, экономика турции, инфляция в турции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 3 апр — ПРАЙМ. Темпы роста потребительских цен в Турции в марте замедлились до 50,51% в годовом выражении с 55,2% в феврале, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat).
"Инфляция в марте составила 50,51 процента в годовом исчислении", — сообщило ведомство.
В свою очередь независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель в марте составил 112,51%.
ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.