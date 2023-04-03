МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Банк России выпустил в обращение золотые инвестиционные монеты номиналом 200 рублей, 100 рублей и 25 рублей серии "Георгий Победоносец", сообщил регулятор. Банк России продал на внутреннем рынке юаней на 5,5 миллиарда рублей

"Банк России 3 апреля 2023 года выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец": номиналом 25 рублей; номиналом 100 рублей; номиналом 200 рублей", — говорится в сообщении.

Монеты номиналом 25 рублей, 100 рублей и 250 рублей имеют форму круга диаметром 16 миллиметров, 30 миллиметров и 33 миллиметра соответственно. Масса драгоценного металла в чистоте для монеты номиналом 25 рублей составляет 3,11 грамма, проба сплава — 999. У сторублевой монеты она составляет 15,55 грамма, проба сплава также 999. Двестирублевая монета имеет массу драгоценного металла 31,1 грамма, проба сплава — 999. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба РФ, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет: "25 рублей", "100" рублей" и "200 рублей", дата: "2023 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством "анциркулейтед". Тираж монет — до 100 тысяч штук каждая.

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.