МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Баланс бюджета РФ будет нормализовываться, ситуация в начале года обусловлена опережающими авансовыми платежами, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе общения с финансовым блогером Ксенией Падериной. Силуанов выразил уверенность в исполнении всех бюджетных обязательств

"На дефицит повлияло авансовое ускоренное финансирование расходов, которое будет выравниваться по сравнению с прошлым годом. Ситуация с балансом (бюджета — ред.) будет нормализовываться", — сказал Силуанов.

Как указал министр, в январе значительный объем средств был проавансирован в опережающем порядке.

Силуанов отметил, что в начале финансового года тема исполнения бюджета всех очень интересует.

"Но я могу сразу сказать, что независимо от того, какие у нас будут доходы и расходы — самое главное, что все, что запланировано на этот год — все будет обеспечено деньгами", — подчеркнул министр. По его словам, во-первых, власти располагают резервами прошлых лет, а во-вторых — есть возможность осуществить заимствования на рынке.

"Семьи с детьми, наше универсальное единое пособие, зарплаты, пенсии, стройки, дороги, все технологические инициативы и нацпроекты — все будет с деньгами", — подчеркнул Силуанов.

Он разъяснил, почему произошел дисбаланс между доходами и расходами бюджета. Одна из причин — цены на энергоресурсы (в бюджет заложена цена на российскую нефть в 70 долларов за баррель), при этом текущая цена на нефть марки Urals с учетом дисконтов, ограничений, роста стоимости логистики — "пониже". Это привело к тому, что бюджет недополучает нефтегазовые доходы. Что касается ненефтегазовых доходов, по словам Силуанова, они идут в соответствии с планом.