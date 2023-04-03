МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Быстрого решения проблемы с замороженными активами россиян на Западе нет, но работа в этом направлении ведется, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе общения с финансовым блогером Ксенией Падериной. Силуанов рассказал, кто хранит бюджет в российских семьях

Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в "черный список" в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подали заявки в европейские депозитарии.

Отвечая на вопрос о том, есть ли перспективы заблокированных активов россиян, Силуанов сказал: "Быстрого решения нет, скорее всего". Силуанов заверил, что ситуация с балансом бюджета России нормализуется

"Но то, что там наши активы заморожены, и здесь их активы заморожены — это точно. И наша сейчас задача заключается в том, чтобы их свести эти активы один перед другим и постараться произвести какой-то обмен", — сказал Силуанов.

По его словам, в решении этой задачи заинтересованы все стороны.

"Быстро ее не решишь, но работа в этом направлении идет", — подчеркнул министр.