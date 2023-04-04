МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров мира, который составляет Forbes, сменил своего лидера: впервые его возглавил руководитель группы LVMH (владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon и другими. — Прим. ред.) Бернар Арно. Bloomberg раскрыл, какая валюта вытеснила доллар

Его состояние оценили в 211 миллиардов долларов. Он — единственный бизнесмен в списке, чей капитал превышает 200 миллиардов долларов. Год назад глава LVMH занимал третью строчку рейтинга после Илона Маска и Джеффа Безоса, а его состояние оценивалось в 158 миллиардов долларов.

Лидер 2022 года — Илон Маск — опустился на второе место. Его капитал оценивается в 180 миллиардов долларов, что гораздо меньше его прошлогоднего результата в 219 миллиардов долларов. За прошлый год акции Tesla рухнули на 65 процентов, причем большая часть падения произошла после анонса миллиардером покупки Twitter за 44 миллиарда долларов.

На третьей строчке — основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние американское издание оценило в 114 миллиардов долларов — против 171 миллиарда в прошлом рейтинге.

Четвертым в рейтинге оказался основатель Oracle Ларри Эллисон (107 миллиардов долларов), а пятерку лидеров замыкает глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — 106 миллиардов долларов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился с четвертого на шестое место в новом рейтинге, его состояние Forbes оценил в 104 миллиардов долларов.

В десятку лидеров бывший мэр Нью-Йорка и основатель медиаимперии Bloomberg Майкл Блумберг (94,5 миллиарда долларов), самый богатый миллиардер Мексики Карлос Слим (93 миллиарда долларов), богатейший бизнесмен Азии Мукеш Амбани (83,4 миллиарда долларов) и сооснователь Microsoft Стив Балмер (80,7 миллиарда долларов). Маск предупредил США о грядущей "большой расплате"

Богатейшей женщиной мира по версии Forbes стала совладелица L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс — ее состояние оценили в 80,5 миллиарда долларов, это 11-е место в общем рейтинге.

В совокупности состояния всех миллиардеров по оценке Forbes составили 12,2 триллиона долларов, что на 500 миллиардов долларов меньше, чем в 2022 году, когда общий капитал богатейших оценивался в 12,7 триллиона долларов.

"Почти половина участников рейтинга стала беднее, чем год назад", — заключило издание.