МВФ призвал урегулировать небанковский сегмент финансового сектора для защиты стабильности
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. На небанковский сегмент финансового сектора сегодня приходится половина активов мировой финансовой системы, и необходимо уделять больше внимания его регулированию для защиты стабильности, отмечается в опубликованном во вторник исследовании штатных экономистов Международного валютного фонда.
Исследование опубликовано за неделю до очередной полугодовой конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, на которую соберутся руководители центральных банков и министры финансов со всего мира, чтобы обсудить, помимо прочего, последствия мартовского краха американских и европейских банков.
После обвала американского фондового рынка в 2008 году правительства стимулировали рост экономик, удерживая процентные ставки на низком уровне и одновременно укрепляя надзор за деятельностью традиционных банков.
По оценкам экономистов МВФ, это привело к аккумуляции финансовых активов на триллионы долларов в хедж-фондах, страховых компаниях, пенсионных фондах и прочих компаниях вне банковского сектора, охотно инвестирующих средства в более рискованные активы ради повышенной прибыли, но при этом лишенные достаточных защитных механизмов и не раскрывающие данных в объемах, необходимых для обеспечения надзора.
"Регуляторам нужны надлежащие инструменты для предотвращения потрясений" среди небанковских финансовых посредников, отмечают высокопоставленные представители МВФ в материале для блога, вышедшем одновременно с исследованием. "Строгое наблюдение, регулирование и надзор являются обязательными условиями", — считают они.
https://1prime.ru/finance/20230404/840283088.html