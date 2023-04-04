МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. На небанковский сегмент финансового сектора сегодня приходится половина активов мировой финансовой системы, и необходимо уделять больше внимания его регулированию для защиты стабильности, отмечается в опубликованном во вторник исследовании штатных экономистов Международного валютного фонда. Ждите продолжения: СМИ раскрыли, как дальше развернется финансовый кризис

Исследование опубликовано за неделю до очередной полугодовой конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, на которую соберутся руководители центральных банков и министры финансов со всего мира, чтобы обсудить, помимо прочего, последствия мартовского краха американских и европейских банков.

После обвала американского фондового рынка в 2008 году правительства стимулировали рост экономик, удерживая процентные ставки на низком уровне и одновременно укрепляя надзор за деятельностью традиционных банков.

По оценкам экономистов МВФ, это привело к аккумуляции финансовых активов на триллионы долларов в хедж-фондах, страховых компаниях, пенсионных фондах и прочих компаниях вне банковского сектора, охотно инвестирующих средства в более рискованные активы ради повышенной прибыли, но при этом лишенные достаточных защитных механизмов и не раскрывающие данных в объемах, необходимых для обеспечения надзора.

"Регуляторам нужны надлежащие инструменты для предотвращения потрясений" среди небанковских финансовых посредников, отмечают высокопоставленные представители МВФ в материале для блога, вышедшем одновременно с исследованием. "Строгое наблюдение, регулирование и надзор являются обязательными условиями", — считают они.