МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Учить детей основам финансовой грамотности необходимо с самого детства, объяснять про осознанное потребление, правильное распределение доходов и расходов и учить обращать внимание на цены в магазинах, рассказала РИА Новости руководитель направления прикладных образовательных проектов Центра компетенций Национальной технологической инициативы по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М.В.Ломоносова Инга Николаева. Россиянин украл для своих детей почти 100 плиток шоколада

"Учить ребенка правильно обращаться с деньгами нужно с самого детства. Финансовая грамотность — это важная составляющая взрослой жизни, которой, к сожалению, не учат в школе, основные навыки распределения финансов мы приобретаем именно в семье. С самого раннего возраста стоит прививать ребенку навыки осознанного потребления и распределения расходов, учить покупать то, что действительно необходимо, рассказывать, откуда берутся деньги, как и за какое время вы их зарабатываете", — сказала эксперт, ее слова приводит пресс-служба НТИ.

Она добавила, что начать можно с обучения ребенка обращать внимание на ценники в магазине, предложить ему рассчитать возможную стоимость покупки, в возрасте 7-8 лет можно попробовать начать выдавать ребенку карманные деньги — это поможет не бояться принимать финансовые решения, откладывать на запланированные траты.

"К примеру, составьте совместный план по приобретению игрушки, о которой он так давно мечтал, — поймите, в какие сроки можно будет отложить необходимую сумму, как он будет ее откладывать, в каком объеме. Очень важно донести до детей, что деньги — это часть повседневной жизни, к решениям по их распределению стоит относиться трезво и осознанно, без лишнего страха и пиетета", — отметила эксперт.

По ее словам, на данный момент в открытом доступе существует много видеороликов и книг для детей о финансовой грамотности, инвестициях, накоплениях и других важных экономических понятиях, главная задача – подобрать те материалы, которые подойдут будут понятны и доступны для ребенка.