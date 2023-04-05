МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ сохраняет сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях при усилении проинфляционных рисков, но решение не предрешено, заявил зампред Алексей Заботкин. ЦБ ждет снижения годовой инфляции по итогам марта ниже четырех процентов

Ключевая ставка в настоящее время составляет 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 28 апреля.

"При усилении проинфляционных рисков совет директоров на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки. Но это решение не предрешено", — сказал Заботкин, выступая в Госдуме.

Банк России в марте в пресс-релизе дал сигнал, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По мнению регулятора, на среднесрочном горизонте баланс рисков смещен в сторону проинфляционных.