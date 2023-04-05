В Центробанке высказались о необходимости повышения ключевой ставки
Зампред ЦБ Заботкин: повышение ставки при усилении проинфляционных рисков не предрешено
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ сохраняет сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях при усилении проинфляционных рисков, но решение не предрешено, заявил зампред Алексей Заботкин.
Ключевая ставка в настоящее время составляет 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 28 апреля.
"При усилении проинфляционных рисков совет директоров на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки. Но это решение не предрешено", — сказал Заботкин, выступая в Госдуме.
Банк России в марте в пресс-релизе дал сигнал, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По мнению регулятора, на среднесрочном горизонте баланс рисков смещен в сторону проинфляционных.
https://1prime.ru/finance/20230405/840287942.html
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