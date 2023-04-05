МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ, несмотря на поддержку в дискуссии о выводе ЦФА на биржевые площадки, фиксирует и опасения в том, чтобы не допустить превращение ЦФА в обычную ценную бумагу, сказал журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Еще шесть компаний подали за явку на выпуск цифровых финансовых активов

"Я так скажу: обсуждение еще идет. В целом, есть поддержка этому, но есть опасения, что если допустить ЦФА к обычным торгам, то тогда грань между ЦФА и ценной бумагой будет практически полностью смыта", — сказал представитель ведомства в кулуарах форума информационных технологий InfoSpace, отвечая на вопрос о том, как протекает дискуссия о выводе ЦФА на биржевые площадки.

Он пояснил, что сейчас идет концептуальная дискуссия о том, каким образом "с одной стороны, запустить все-таки обращение ЦФА более активное, а с другой стороны, не сделать из ЦФА просто обычную ценную бумагу как акция или облигация".

В конце января Чебесков заявил, что Минфин РФ выступает за вывод ЦФА на текущие биржевые площадки, поскольку инвесторам нужен инструментарий.

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.